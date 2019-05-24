Никита Михалков в суде доказал, что у него нет паразитов

Российский режиссер Никита Михалков (73) доказал в суде, что у него нет паразитов, а публикации, утверждавшие обратное, являются клеветой.

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Пресненский районный суд Москвы встал на сторону кинодеятеля, теперь Михалков собирается добиваться блокировки ресурсов, распространявших порочащую его информацию, сообщает RNS.

Режиссер подал в суд в начале апреля. Его возмутили публикации "Как врачи едва не погубили Никиту Михалкова, пытаясь обогатиться на его болезни" и "Михалков впервые рассказал, как чудом выжил: все тело было нашпиговано червями".

Обе статьи были опубликованы на нескольких интернет-порталах и содержали в себе высказывания, якобы сделанные Михалковым о его лечении от паразитов, которые "буквально забили кишечник, жили в кровеносных сосудах" режиссера, указано в заявлении.

В качестве подтверждения факта отсутствия у него паразитов Михалков приложил к заявлению медицинское заключение частной клиники.