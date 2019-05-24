20 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Ее подозревают в превышении должностных полномочий. В доме задержанной и на рабочем месте прошли обыски.

Как сообщил РИА Новости источник, Александрова в нарушение Налогового кодекса отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО "ДИС" в сумме 21 миллион рублей.

Ранее экс-начальника УФНС России по Тюменской области Тамару Зыкову суд приговорил к штрафу 50 тыс. рублей.

Напомним, что спецслужбы уличили Зыкову в служебном подлоге: ради положительных показателей и премии Зыкова попросила у крупнейшего в России частного Антипинского НПЗ 600 млн руб. налогов "наперед", в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. рублей, кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн рублей. Эти деньги Зыкова уже вернула в бюджет по требованию ФСБ.

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Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

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Теги: уфнс, ростовская область



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