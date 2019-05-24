Греф переизбран главой Сбербанка

Герман Греф переизбран главой Сбербанка. Такое решение приняли акционеры банка на годовом собрании, передает МИА "Россия сегодня".

Таким образом, Греф продлил свои полномочия на этом посту на четвертый срок.

Третий срок полномочий истекает у него в ближайшем декабре.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что Россия вылечилась от власти олигархов 1990-х гг. По его словам, за последние 19 лет была проведена хирургическая работа по удалению капитала от управления.