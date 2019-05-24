Воссоединившиеся Spice Girls начинают концертный тур

Воссоединившиеся Spice Girls сегодня начинают турне в честь 20-летия группы. Первым городом, в котором выступят "перчинки", станет Дублин. Экс-участницы, записавшие новый альбом, прибывают в Ирландию на частных самолетах, а Викторию Бэкхэм они, кстати, так и не дождались – пош-спайс решила, что бизнес и семья для нее важнее, поэтому в турне не поехала и ограничилась пожеланием удачи остальным девушкам: Эмме Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джерри Хорнер (в девичестве Холлиуэлл).

В последний раз "перчинки", ставшие настоящим явлением в мировой поп-культуре 90-х, вместе выступали на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Популярность новых песен SG не очевидна, но на концертах и фирменном мерче дамы точно заработают – любителей поностальгировать всегда хватает, тем более если объявить, что тур – единственный в своем роде.