20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу при Зеленском

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом украинском президенте Владимире Зеленском из-за позиции последнего. По его слова, позиция Зеленского для него неприемлема.
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Как сообщало Накануне.RU, вчера Зеленский ответил на вопрос, будет ли он вести переговоры с Россией, одним словом: "Нет". А также назвал ее "агрессором".

"Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, подчеркиваю, граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения", - подчеркнул Медведчук, отметив, что Украину объединяет с Россией одна вера, история, Великая Победа, родственные связи, пишет "Взгляд".

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Киев не видит Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах. При этом важно, что Зеленский сам обозначил своей первоочередной задачей обмен пленных, чем, в частности, занимался Медведчук.

Об этом Медведчук упомянул вчера. Он сказал, что оптимизм по поводу Зеленского длился недолго, поскольку тот призвал Запад усиливать санкции против России.

"Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском – и для этого надо усилить санкции против России?" – возмутился Медведчук.

Издание "Страна" отмечает, что Медведчук занимался обменом с 2014 года, и за это время при его участии были освобождены 485 человек.

Интересно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин продолжит контакты с Медведчуком.

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Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу при Зеленском

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук



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