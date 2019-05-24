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Происшествия Челябинская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске бизнесмена Сребрянского заключили под стражу

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на 2 месяца бизнесмена Александра Сребрянского.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Сребрянского задержали 23 мая - он пытался скрыться за границей.

Сребрянский пробудет под стражей до 23 июля.

"По результатам проведенной в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области процессуальной проверки по заявлениям участников долевого строительства многоквартирных домов Курчатовского района Челябинска установлено, что руководство ООО СК "Радуга" путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно сообщив участникам долевого строительства заведомо ложные сведения о сроках окончания, не завершив в установленные сроки строительство, не передали участникам долевого строительства помещения в соответствии с условиями договоров", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Следствие считает, что через аффилированные фирмы Сребрянский и "компания" похитили деньги дольщиков при возведении семи домов в микрорайоне №51 жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Курчатовского района Челябинска.

Уголовное дело было возбуждено 22 мая.

По версии следствия, Сребрянский назначал на должность руководителей строительных фирм своих родственников и знакомых, чтобы создать видимость самостоятельности этих организаций.

До этого бизнесмену предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, сейчас уголовные дела соединены в одно производство.

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В Челябинске бизнесмена Сребрянского заключили под стражу

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Теги: Александр Сребрянский, арест, суд, застройщик, Челябинск



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