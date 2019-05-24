Алексей Текслер поручил обеспечить независимый контроль качества дорог

В Челябинской области на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" выделено 3,5 млрд рублей. На эти средства в регионе будет отремонтировано 154 км дорог. Сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ и поручил обеспечить независимый контроль качества покрытия, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер посетил два объекта. Первый – дорога Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района. Ремонтные работы запланированы на два года. Стоимость – 270 млн рублей.

"В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 7 км, на следующий год 2 км с развязкой. Здесь мы будем использовать новый тип покрытия – ЩМА-16. Данный тип покрытия применяется впервые в Челябинской области, он отличается устойчивостью к колееобразованию. Срок службы дороги будет выше, чем у других типов покрытия", - рассказал руководитель управления строительства АО "Южуралмост" Константин Снегирев.

Гарантийный срок дороги четыре года, но подрядчик уверен, что дорога " простоит" восемь лет.

И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов рассказал, что на этом участке не делали ремонт около девяти лет.

"Этот асфальт отстоял все нормативные сроки, поэтому его необходимо делать. Дорога первой категории, здесь очень большой идет транспортный поток, поскольку это выезд из города с северо-западной части. То, что это значимо, все понимают прекрасно", - подчеркнул он.

Второй объект – реконструкция дороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева. На этот участок выделено 695 млн руб. Его протяженность – 9 км.

"Дорога была четвертой технической категории, станет второй. Запланировано строительство новых объездных дорог, будут меняться радиусы круговых кривых и вертикальных, то есть в плане и профиле дорога станет плавной, более безопасной", - говорит Снегирев.

Алексей Текслер оценил ход строительства дорожных работ, пообщался с рабочими и поручил обеспечить независимый контроль качества дорог.

"Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться калия, насколько будет безопасное движение – это ключевые факторы. Очень важно обеспечить качество дороги, поэтому я сегодня предложил и это будет моим поручением помимо традиционного контроля обеспечить независимый контроль качества дорог. Я считаю нужно привлечь к этому и общественность, чтобы это было публично. Это действительно крайне важно", - подчеркнул он.

Глава области напомнил, что в настоящий момент большинство дорожных работ в регионе выполняет одна организация – АО "Южуралмост".

"Всегда есть опасность и риск того, что могут не соблюдаться какие-то требования. Поэтому, безусловно, внимание должно уделяться качеству дорог. Я уверен, что мы его обеспечим все вместе", - добавил он.