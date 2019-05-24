Пушков: Мэй была одним из наиболее антироссийских премьеров Британии

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

Напомним, сегодня Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии - это случится 7 июня и означает, что она также должна покинуть пост британского премьера.

По словам Пушкова, "Мэй была одним из наиболее антироссийских премьеров Британии".

"При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки за последние десятилетия. У ее преемника появляется шанс - небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой, от его отсутствия Лондон только проигрывает", - написал сенатор в своем Твиттере.

Ранее Тереза Мэй заявляла, что готова подать в отставку из-за Brexit.