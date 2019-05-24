Экс-следователь Никандров, осужденный по делу о взятках от Шакро Молодого, вышел по УДО

Бывший первый замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров, приговоренный к 5,5 годам колонии, вышел по УДО. Он был осужден по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Никандрова.

Денис Никандров является одним из фигурантов громкого дела о взятках в Следственном комитете. 16 августа 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима.

Позже Верховный суд РФ изменил осужденному категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, определив отбывать наказание в колонии общего режима. При этом Никандрову зачли срок содержания под стражей с июля 2016 года по октябрь 2018 года из расчета день за полтора.

Бывший высокопоставленный следователь отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле. На момент рассмотрения судом ходатайства об УДО Никандрову осталось отсидеть 1 год 6 месяцев 11 дней.

Напомним, по данным прокуратуры, глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко"за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В середине июля 2016 года по этому делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан только в июле 2018 года. Он находится под стражей.