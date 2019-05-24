20 Сентября 2020
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Зоны для пикников Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появятся две "мангальные" зоны для пикников

Власти Нижневартовска обустроят в городе несколько новых зон для пикников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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В планах руководства – появление двух новых мангальных зон отдыха, причём вартовчане сами могут выбрать, где именно их обустроить. Заместитель директора ДЖКХ Ирина Воликовская отметила, что такие зоны обустраиваются с прошлого года, и этот опыт дает положительный эффект.

"Практически не было фактов вандализма. Однако мы увидели, что потребность в подобных зонах существует и в новой части города, поэтому в этом году хотим обустроить в ней "мангальные зоны"", - сказала Воликовская.

Проголосовать можно на портале главы города "Наш Нижневартовск". В разделе "Активный гражданин" размещен опрос "Мангальные зоны-2019". Вартовчанам предлагают выбрать из двух вариантов. Зоны могут появиться либо в новых микрорайонах по улице Героев Самотлора (на пустыре в районе дома №26), либо в новых микрорайонах по улице Мира (на пустыре в районе дома №94).

Зоны для пикников Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Также можно предложить свой вариант ответа, специалисты рассмотрят все геолокации. Окончательное решение будет приниматься комиссионно после выезда на место. Голосование продлится до 15 июня. С инициативой разместить в разных точках Нижневартовска бесплатные пикниковые зоны с оборудованными площадками в 2017 г. выступил глава города Василий Тихонов, вартовчане поддержали идею, проголосовав за создание таких мангальных точек в муниципалитете. Сейчас в городе установлено около 10 точек.

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В Нижневартовске появятся две "мангальные" зоны для пикников

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Теги: Василий Тихонов, мангальные зоны, шашлыки, отдых



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2019 15:30 Мск В Нижневартовске определены два места, где появятся "мангальные" зоны для пикников

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