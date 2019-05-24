Доходы тюменских чиновников в 2018 году подросли. Основной рост за счет продажи имущества.

Доходы руководства аппарата губернатора Тюменской области за минувший год подросли, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте областного правительства, доходы вице-губернатора Сарычева в 2018 г. составили 74,1 млн руб. Рост случился за счет продажи имущества. Видимо, были проданы земельный участок площадью 1356 кв. и дом, которые фигурировали в прошлой декларации. Сейчас вице-губернатору принадлежит автомобиль Land Rover Range Rover, снегоболотоход, снегоход и квартира (доля 26/80) 158,9 кв. м.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик задекларировала доход в сумме 9,6 млн руб. Ей принадлежит половина квартиры площадью 150,8 "квадратов", автомобиль Audi A6. В пользовании - жилой дом 539,7 кв. м и земельный участок 2480 "квадратов". Отметим, что в 2017 г. доходы первого заместителя губернатора были несколько ниже - 7,5 млн руб.

Значительно выросли доходы и замгубернатора Вячеслава Вахрина - с 5,5 млн руб. в 2017 г. до 9,1 млн руб. в 2018 г. Ему принадлежит квартира 328 кв.м и Mercedes Benz S63AMG.

Доходы заместителя главы региона Ларисы Теплоуховой тоже возросли, хотя и не намного. В 2017 г. она получила доход в 9,1 млн руб., а в 2018 г. - 9,3 млн руб. Ей принадлежат два гаража и квартира в 116 кв. м. В пользовании два земельных участка. Супруг Теплоуховой отчитался о доходах в 315 тыс. руб. Ему принадлежит автомобиль Land Cruiser 120.