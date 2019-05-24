В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали свыше 20 человек

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    дисконт сумок корс вот

Происшествия Центральный ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали свыше 20 человек

В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали более 20 человек, руководитель центра задержан, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что в августе 2018 года неизвестные похитили 17-летнего юношу, страдающего от наркотической зависимости, из его квартиры, посадили в автомобиль и насильно поместили в центр. Там его удерживали до 14 января 2019 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Потерпевший сообщил следователям, что в здании, где на протяжении нескольких месяцев он содержался, по-прежнему могут принудительно удерживать людей. Владельцы здания отказались пускать в здание правоохранителей. Тем не менее доступ на территорию центра следователи получили. Там они обнаружили свыше 20 принудительно удерживаемых лиц, в том числе одну женщину. "Большая часть данных лиц – жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы и хранились закрытиями в сейф", - говорится в сообщении. 

В настоящее время помимо руководителя реабилитационного центра задержан один из сотрудников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали свыше 20 человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Саратов, реабилитационный центр, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети