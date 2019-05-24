В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали свыше 20 человек

В реабилитационном центре в Саратове незаконно удерживали более 20 человек, руководитель центра задержан, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что в августе 2018 года неизвестные похитили 17-летнего юношу, страдающего от наркотической зависимости, из его квартиры, посадили в автомобиль и насильно поместили в центр. Там его удерживали до 14 января 2019 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Потерпевший сообщил следователям, что в здании, где на протяжении нескольких месяцев он содержался, по-прежнему могут принудительно удерживать людей. Владельцы здания отказались пускать в здание правоохранителей. Тем не менее доступ на территорию центра следователи получили. Там они обнаружили свыше 20 принудительно удерживаемых лиц, в том числе одну женщину. "Большая часть данных лиц – жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы и хранились закрытиями в сейф", - говорится в сообщении.

В настоящее время помимо руководителя реабилитационного центра задержан один из сотрудников.