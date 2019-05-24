На фоне протестов вокруг храма в Екатеринбурге Путин пожелал патриарху поменьше работать

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, встреча прошла в Кремле.

Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства и поблагодарил того за вклад в укрепление Русской православной церкви.

"Есть только одно пожелание. Ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки", - попросил президент.

Обсуждалась ли на встрече ситуация в Екатеринбурге, где проходили массовые протесты против места строительства храма святой Екатерины - неизвестно. Ранее Путин призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. Позже в Кремле заявили, что глава государства не вмешивался в ситуацию.