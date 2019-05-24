В Будве хотят штрафовать туристов за прогулки в купальниках

В черногорской Будве могут начать штрафовать туристов на €600 за нахождение в общественном месте без футболки и в купальниках. Об этом сообщила телерадиостанция Будвы.

Решение о наказании за "неподобающий вид" принял муниципалитет черногорского города-курорта. Отмечается, что "кодекс" для туристов на данный момент разрабатывается.

Напомним, Черногория вошла в пятерку самых популярных направлений у россиян для предстоящего летнего отдыха. Российские граждане с 15 апреля по 31 октября текущего года могут пребывать на территории страны 90 дней без получения визы вместо прежних 30.