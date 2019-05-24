20 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ЧЭМК, забастовка, граждане, работники (2019) | Фото:YouTube

После несанкционированного митинга один из сотрудников ЧЭМК подвергся нападкам и гонениям

В официальной группе Челябинского электрометаллургического комбината появилась запись - один из работников Петр Краснослабодцев написал, что после митинга на него начались необоснованные нападки со стороны коллег и руководства.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, 16 мая этого года рабочие прямо перед входом на предприятие устроили акцию протеста из-за низких зарплат. Руководство предприятия после стихийного митинга пообещало проиндексировать заработную плату. Пообещали начать с низкооплачиваемых работников, кто зарабатывает менее 20 тыс. руб.

Петр рассказал Накануне.RU, что во время митинга "засветился" перед телекамерой местного канала - после этого на него началась самая настоящая травля.

По его словам, начальник смены и несколько мастеров решили подговорить бригадиров выступить против мужчины. Есть и бумага, под которой стоят две подписи. В этой бумаге написано, что коллеги отказываются работать с Петром.

Мужчина отметил, что сейчас его недоброжелатели добиваются лишь одного - уволить после пяти взысканий.

В пресс-службу ЧЭМК отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8%, за этот же период инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37 тыс. 500 руб., медианная остановилась на 30 тыс. руб.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году. Выбросы с комбината считаются одними из наиболее вредных среди предприятий Челябинска. Совладельцы - Юрий Антипов и Александр Аристов.

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После несанкционированного митинга один из сотрудников ЧЭМК подвергся нападкам и гонениям

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Теги: ЧЭМК, рабочий, Петр Краснослабодцев, давление



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