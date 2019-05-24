Провести реформы и "раскрыть" бюджет: в МВФ назвали рецепт экономического роста в России

Российской экономике нужны структурные реформы и переоценка роли госпредприятий в различных отраслях, считают в Международном валютном фонде (МВФ), а снизить заимствования и уровень коррупции поможет прозрачность бюджета. Об этом руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф заявил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прозрачность бюджета и операций с бюджетом – это то, что, как считает МВФ, поможет эффективности госсектора, снижению стоимости заимствований и коррупции", - отметил Джеймс Роаф.

России нужно продолжать снижать долю закрытых статей бюджета, считают в фонде.

Большое внимание следует уделить отчетности по обязательствам государства по государственно-частному партнерству и укреплению форм управления государственными предприятиями.

Росту российской экономики могут поспособствовать не столько национальные проекты, сколько структурные реформы, добавил Джеймс Роаф.

"Важно учитывать издержки и выгоды нацпроектов, не ставить чрезмерных целей. Не думаю, что это приведет к резкому повышению экономического роста. Нужны дополнительные реформы в экономике. С нашей точки зрения, требуется время, чтобы структурные реформы начали давать отдачу. Надо начинать их как можно быстрее", - сказал представить МВФ.

Задачи, на которые нацелены российские нацпроекты, важны, но нельзя забывать и о конкуренции в госзакупках, совершенствовании делового климата, чтобы на рынок приходили новые компании.

"Нужно подумать, зачем нужны государственные предприятия в том или ином секторе экономики", - добавил Джеймс Роаф.

Также России важно диверсифицировать экономику и уйти от его сырьевого характера. "Россия не может постоянно полагаться на доходы от нефти и природных ресурсов, они сокращаемые", - заключил эксперт МВФ.