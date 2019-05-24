20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
WhatsApp (2014) | Фото:

В WhatsApp с 2020 года будет реклама, похожая на "сторис" в Instagram

Facebook подтвердил, что в мессенджере WhatsApp с 2020 года появится реклама. Ее будут показывать в "статусах", которые станут аналогом Instagram-историй.

Реклама в "статусе" будет показываться на весь экран, а в том месте, где Instagram-пользователи обычно видят имя контакта, разместившего историю, пользователи WhatsApp увидят название бренда.

WhatApp объявил о внедрении рекламы несколько месяцев назад, но в приложения на iOS и Android они до сих пор не интегрированы.

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В WhatsApp с 2020 года будет реклама, похожая на "сторис" в Instagram

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Теги: whatsapp, реклама, сторис, instagram



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