В WhatsApp с 2020 года будет реклама, похожая на "сторис" в Instagram

Facebook подтвердил, что в мессенджере WhatsApp с 2020 года появится реклама. Ее будут показывать в "статусах", которые станут аналогом Instagram-историй.

Реклама в "статусе" будет показываться на весь экран, а в том месте, где Instagram-пользователи обычно видят имя контакта, разместившего историю, пользователи WhatsApp увидят название бренда.

WhatApp объявил о внедрении рекламы несколько месяцев назад, но в приложения на iOS и Android они до сих пор не интегрированы.