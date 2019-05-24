20 Сентября 2020
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Происшествия Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: native-land.ru

В Подмосковье женщина заказала убийство подруги из-за ревности

В Подмосковье женщина заказала убийство своей подруги из-за ревности, заказчица и исполнители задержаны, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Ранее в лесном массиве вблизи села Хотеичи было обнаружено тело 37-летней москвички с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки и живота.

"В качестве непосредственных исполнителей убийства оказались двое жителей Шатурского района 1995 и 2000 годов рождения, в качестве заказчика выступала 37-летняя москвичка, подруга убитой", - говорится в сообщении.

Убийство "соперницы" подозреваемая спланировала на почве ревности, за 4 млн руб. она наняла двух исполнителей. Потерпевшую женщину указанные лица пригласили на природы для совместного времяпрепровождения. Там же они расправились с женщиной, а затем скрылись.

"Подозреваемые в ходе допроса полностью признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенного ими преступления", - говорится в сообщении.

В настоящее время они арестованы.

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В Подмосковье женщина заказала убийство подруги из-за ревности

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Теги: Подмосковье, убийство, женщина, СКР



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