В Подмосковье женщина заказала убийство подруги из-за ревности

В Подмосковье женщина заказала убийство своей подруги из-за ревности, заказчица и исполнители задержаны, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Ранее в лесном массиве вблизи села Хотеичи было обнаружено тело 37-летней москвички с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки и живота.

"В качестве непосредственных исполнителей убийства оказались двое жителей Шатурского района 1995 и 2000 годов рождения, в качестве заказчика выступала 37-летняя москвичка, подруга убитой", - говорится в сообщении.

Убийство "соперницы" подозреваемая спланировала на почве ревности, за 4 млн руб. она наняла двух исполнителей. Потерпевшую женщину указанные лица пригласили на природы для совместного времяпрепровождения. Там же они расправились с женщиной, а затем скрылись.

"Подозреваемые в ходе допроса полностью признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенного ими преступления", - говорится в сообщении.

В настоящее время они арестованы.