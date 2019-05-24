Международный валютный фонд спрогнозировал темпы роста ВВП и уровень инфляции в России

Темпы роста ВВП России сохранятся на уровне 1,4% в текущем году, считают в Международном валютном фонде (МВФ). По прогнозу экспертов, уровень инфляции по итогам 2019 г. снизится до 4%, передает корреспондент Накануне.RU.

"ВВП сохранится на уровне примерно полтора процента – от 1,4% до 1,6%", - заявил руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф на сегодняшней пресс-конференции.

В фонде отметили, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 процентных пункта.

Инфляция в России может достигнуть целевого показателя на уровне 4% в начале 2020 г., считают в МВФ.

По данным фонда, повышение НДС оказало более слабое, чем ожидалось, влияние на инфляцию.

Как изменится ключевая ставка ЦБ, в Международном валютном фонде сказать затруднились, добавив лишь, что на нее могут повлиять "внешние шоки".