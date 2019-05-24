20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
газ, угарный газ (2010) | Фото:vologdarg.ru

В Прикамье четверым сотрудникам УК грозит срок за отравление угарным газом пяти жильцов

В Кизеле четверым сотрудникам управляющей компании вменяют смерть пяти жителей одного из подведомственных организации домов, которые отравились угарным газом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

На скамье подсудимых окажутся, в частности, топ-менеджеры УК. Преступления, которые, по версии следствия, они совершили в 2014-18 гг., заключаются в том, что сотрудники управляющей компании не чистили вентиляционные каналы и дымоходы в доме №42 по Пролетарской, хотя знали, что они находятся в аварийном состоянии.

В результате разрушения и засоров шахт и дымоходов, а также бездействия обвиняемых, пять жильцов дома насмерть отравились окисью углерода в своих квартирах. Дело ушло в Кизеловский городской суд.

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В Прикамье четверым сотрудникам УК грозит срок за отравление угарным газом пяти жильцов

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Теги: Кизел, отравление угарным газом, смерть, управляющая компания



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