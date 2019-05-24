В Москве простились с борпроводником сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили бортпроводника Максима Моисеева, единственного погибшего члена экипажа SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшего в Шереметьево 5 мая.

В траурном зале собрались родные, друзья и коллеги 22-летнего юноши.

Максима в прессе часто называют героем, помогавшим пассажирам задних рядов спасаться. Якобы, он пытался открыть заднюю дверь самолета, но не смог этого сделать. Также были сообщения, что он поменялся с одной из стюардесс местами незадолго до катастрофы. Правда, эта информация ставится под сомнение экспертами. По идее, меняться местами по собственному желанию бортпроводники не могут, да и с чего бы это было делать: до самого приземления предпосылок для катастрофы не было. Что касается двери, есть версия, по которой ее и не должны были открывать: она выходила как раз над пылающим морем керосина, люди бы просто начали спускаться в огонь. Кроме того, приток воздуха в горящий хвост самолета только усилил бы горение.

Всего в результате пожара на борту SSJ-100 5 мая погиб 41 человек из находившихся там 78.