Судебные приставы арестовали торговые площади одного из ТЦ Екатеринбурга

Судебные приставы Екатеринбурга арестовали имущество одного из владельцев помещений ТЦ "Гермес Плаза". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, предприниматель задолжал по налогам порядка 300 тыс.руб., а другим арендаторам свыше 10,5 млн руб.

У должника арестовано принадлежащее ему имущество, а именно торговые площади в торговом центре "Гермес Плаза" порядка 45 квадратных метров, отданные им под аренду предпринимателям, осуществляющим торговлю меховыми изделиями и предметами женской одежды.

Торговые точки свою работу пока не прекратили. Имущество (торговые площади) будут переданы на оценку с последующей реализацией.