20 Сентября 2020
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Международный валютный фонд, МВФ (2019) | Фото: news.day.az

МВФ: Средства Фонда национального благосостояния нужно вкладывать в зарубежные активы

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что средства Фонда национальной безопасности (ФНБ) лучше вкладывать в зарубежные активы, нежели в российскую экономику. Об этом руководитель миссии МВФ по по макроэкономической политике в России Джеймс Роаф заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной результатам работы, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению Джеймса Роафа, ликвидная часть ФНБ должна достичь 7%, чтобы можно было безопасно направлять средства фонда на проекты.

"Важно, что будет происходить после достижения этого уровня. Мы видим аргументы, в пользу того, что эти средства можно инвестировать в более долгосрочные проекты. Вряд ли было бы эффективно инвестировать их во внутреннюю экономику, необходимо сберегать эти средства, может быть, вкладывая их в какие-то зарубежные активы", - сказал представитель МВФ.

Объем ФНБ, по данным Минфина, за апрель 2019 г. снизился на 0,4%, достигнув на 1 мая 3,814 трлн руб.

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МВФ: Средства Фонда национального благосостояния нужно вкладывать в зарубежные активы

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Теги: международный валютный фонд, мвф, фонд национального благосостояния, фнб



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