20 Сентября 2020
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пистолет, оружие (2018) | Фото: 66.мвд.рф

В МВД опровергли, что у полицейского в Туле забрали табельное оружие после нападения

В МВД подтвердили сведения о нападении на полицейского в Туле. Однако в ведомстве уточнили информацию.
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Напомним, ранее сообщалось, что три человека избили полицейского, отобрали у него табельное оружие, произвели выстрел в силовика и скрылись. В городе был введен план "Перехват".

В результате нападения полицейский получил огнестрельное ранение. При этом в МВД не подтвердили информацию, что у сотрудника отобрали табельное оружие. Сейчас мужчина находится в реанимации, пишет Infox.ru.

По некоторым данным, нападавших уже задержали.

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В МВД опровергли, что у полицейского в Туле забрали табельное оружие после нападения

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Теги: Тула, полицейский, оружие



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