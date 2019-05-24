В МВД опровергли, что у полицейского в Туле забрали табельное оружие после нападения

В МВД подтвердили сведения о нападении на полицейского в Туле. Однако в ведомстве уточнили информацию.

Читайте также: Дело о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе направлено в суд

Напомним, ранее сообщалось, что три человека избили полицейского, отобрали у него табельное оружие, произвели выстрел в силовика и скрылись. В городе был введен план "Перехват".

В результате нападения полицейский получил огнестрельное ранение. При этом в МВД не подтвердили информацию, что у сотрудника отобрали табельное оружие. Сейчас мужчина находится в реанимации, пишет Infox.ru.

По некоторым данным, нападавших уже задержали.