В Шадринске нашли маньяка-насильника, который 14 лет назад нападал на женщин

В Шадринске нашли и задержали обвиняемого в изнасиловании женщин.

Преступление было совершено еще в 2005 году, однако преступника установить тогда не удалось, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"В 2005 году обвиняемый дважды нападал на женщин в безлюдных местах, расположенных в районе Привокзальной площади в Шадринске, и совершал их изнасилования", - отметили в СК.

Сейчас с помощью современных методов и биологической экспертизы мужчину удалось установить. Задержанный признался в совершенных преступлениях. Сейчас его ждет суд.