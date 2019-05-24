Бастрыкин проконтролирует расследование дела раздавленной аппаратом пациентки из Воронежа

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели женщины в больнице Воронежа. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, 22 мая в областном онкологическом диспансере на 51-летнюю пациентку упал огромный аппарат лучевой терапии. В результате полученных травм женщина скончалась.

Сообщалось, что представители Росздравнадзора отправились в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии. По предварительным данным, у него сломался подъемный механизм. Известно, что аппарат был произведен в Чехии в 2006 году.