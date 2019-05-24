20 Сентября 2020
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

В Тюменской области будут работать более 46 пунктов сдачи ЕГЭ

В Тюмени на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор, обсудили подготовку к проведению ЕГЭ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как сообщил директор областного департамента образования Алексея Райдера, в регионе будут работать 46 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены видеокамерами, которые подключены к центру обработки видеозаписей, благодаря чему проведение экзаменов можно контролировать в режиме реального времени.

Организована система общественного наблюдения. В нее вошли представители экзаменационной комиссии, родительской общественности, студенты педагогических специальностей, специалисты ситуационно-информационного центра.

Добавим, что в этом году около половины выпускников выбрали математику профильного уровня, более 40% - обществознание еще 26,1% физику. Двое выпускников в Тюмени впервые в этом году будут сдавать китайский язык. Первопроходцами стали одиннадцатиклассники Тюмени из школы №15 и №70.

"Экономика наступившего столетия основана на инновациях. И ценность интеллектуального ресурса многократно растет. У нас очень много талантливых детей, и создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал – ключевая задача региональной власти", – выразил мнение губернатор Александр Моор.

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В Тюменской области будут работать более 46 пунктов сдачи ЕГЭ

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Теги: егэ, экзамен, александр моор



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Ранее 11.07.2019 11:20 Мск В Тюменской области пять выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов
Ранее 19.06.2019 15:04 Мск В Тюменской области выпускники бьют рекорды по количеству "стобалльников" за ЕГЭ

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