Мадонна опубликовала в своём Instagram танец сургутян под свою песню "Medellin"

Певица Мадонна разместила в stories своего Instagram исполнение воспитанниками сургутской студии "Diamond" танца на свою песню "Medellin", передаёт корреспондент Накануне.RU.

После выхода клипа на песню певица предложила всем желающим сделать свои постановки. Лучшим она обещала публикацию танца в своём блоге. Руководители "Diamond" решили поучаствовать.

Сначала певица поставила "лайк" к записи, а позже добавила её в stories.