Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что следователь ФСБ ему угрожает

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в суде, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ.

"Я заявляю отвод капитану ФСБ, следователю Алексею Хижняку - он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни", - приводит ТАСС слова иностранца.

Судья в ответ пояснил Уилану, что тот может заявлять отводы только составу суда или прокурору.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии. Ранее суд принял решение об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Во время прошлого визита он договорился о передаче ему списка сотрудников одного из подразделений Минобороны, имеющих отношение к разведывательной деятельности. В отеле "Метрополь" Уилан получил флеш-карту с нужными данными, но был задержан.