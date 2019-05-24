20 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В Туле трое неизвестных выстрелили в полицейского и скрылись

В Туле неизвестные напали на полицейского, в городе введен план "Перехват", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Отмечается, что три человека избили полицейского, отобрали у него табельное оружие, произвели выстрел в него, а затем скрылись. Пистолет нападавшие бросили на месте происшествия.

В ведомстве пояснили, что большое количество сотрудников "задействовано в том, чтобы найти и задержать лиц, причастных к нападению".

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В Туле трое неизвестных выстрелили в полицейского и скрылись

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Теги: Тула, полиция, нападение, МВД



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Развитие сюжета:

Ранее 24.05.2019 13:50 Мск В МВД опровергли, что у полицейского в Туле забрали табельное оружие после нападения

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