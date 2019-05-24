"Яблоко" в Челябинске добивается отмены конкурса по выборам главы города, которого могут отправить в отставку

24 мая в Советском районном суде Челябинска состоялось очередное заседание по иску руководителя регионального отделения партии "Яблоко" Ярослава Щербакова, который добивается признания недействительными итогов конкурса по выборам главы и работы самой конкурсной комиссии. Об этом Накануне.RU сообщил сам Щербаков.

По его словам, в сегодняшнем судебном заседании был объявлен перерыв до 31 мая, потому что истец, то есть Ярослав Щербаков, запросил время на изучение документов. Документы в свою очередь только сегодня представили в суд специалисты городской думы Челябинска, в них – обоснование проведения конкурса на пост главы города. "Просто необходимо время для ознакомления и изучения", - пояснил Щербаков.

Напомним, что 26 февраля конкурсная комиссия в городской думе Челябинска выбрала главой города Владимира Елистратова, всего в конкурсе участвовали сначала 16 человек, в итоговом списке – четыре человека. "Яблочник" Ярослав Щербаков, выступающий за возврат прямых выборов главы города населением, также принимал участие в конкурсе. Позднее он заявил о желании участвовать в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут 8 сентября нынешнего года.

Ранее мы сообщали об отставках произошедших и только запланированных командой врио губернатора Алексея Текслера, наблюдатели в числе ближайших кандидатур называют и фамилию Елистратова.