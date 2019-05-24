20 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
аэропорт салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Работа аэропорта Салехарда парализована из-за снегопада: с утра не приземлился ни один самолёт

В Салехарде снегопад, который начался в городе ещё ночью, парализовал работу аэропорта: с утра в столице Ямала не сел ни один самолёт, сообщили Накануне.RU в справочной аэрогавани.
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При этом вылет либо отменяют, либо сдвигают на более поздний срок. В частности, а рейс в Пермь перенесён на завтра.

Напомним, из-за начавшегося снегопада пассажиры одного из автобусов вынуждены были выталкивать его из сугроба. С 10.00 24 мая до 10.00 27 мая в Салехарде введён режим повышенной готовности.

Снегопад(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Работа аэропорта Салехарда парализована из-за снегопада: с утра не приземлился ни один самолёт

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Теги: аэропорт, самолёт, вертолёт, вылет, посалка,



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