Работа аэропорта Салехарда парализована из-за снегопада: с утра не приземлился ни один самолёт

В Салехарде снегопад, который начался в городе ещё ночью, парализовал работу аэропорта: с утра в столице Ямала не сел ни один самолёт, сообщили Накануне.RU в справочной аэрогавани.

При этом вылет либо отменяют, либо сдвигают на более поздний срок. В частности, а рейс в Пермь перенесён на завтра.

Напомним, из-за начавшегося снегопада пассажиры одного из автобусов вынуждены были выталкивать его из сугроба. С 10.00 24 мая до 10.00 27 мая в Салехарде введён режим повышенной готовности.