62-летнему Тому Хэнксу без паспорта не продали пиво в баре

62-летний актер и писатель Том Хэнкс рассказал невероятную историю. В шоу Эллен Дедженерес он признался, что ему не продали пиво в баре.

Недавно Хэнкс отправился на фестиваль Stagecoach, который проводится в местечке Индио в Калифорнии. Актер хотел поддержать свою жену Риту Уилсон, которая выступала на фестивале кантри-музыки.

В какой-то момент Том решил выпить пива. "Я захотел выпить пива, хорошего, вкусного, кружку с пеной", - описывает актер ситуацию. Он направился в бар, где за стойкой стояли прекрасные девушки. Он попросил пиво, но ему внезапно ответили: "предъявите удостоверение личности". А поскольку у Хэнкса с собой таких документов не было, ему в пиве отказали. Он был шокирован, поскольку подумал, что дамы не верят в его совершеннолетие.

Сначала Хэнкс смеялся, потому что ситуация показалась ему абсурдной. Потом он решил подкупить девушек, предложив им билеты на премьеру своего нового фильма "История игрушек" (в котором он озвучил одного из мультперсонажей), но девушки попались стойкие. Хэнкс начал спорить. 20 минут длился его спор. Он говорил, что сейчас тут будет выступать его жена, наконец, ему пришлось акцентировать внимание на том, что он звезда, хоть Хэнкс этого и не любит.

В конце концов, девушки согласились позвонить своему менеджеру, чтобы он разрешил спор. Менеджер, выслушав рассказ, счет ситуацию "веселой", но тоже отказался обслуживать Хэнкса без подтверждения личности.

В итоге Хэнкс выпил пива – какой-то посетитель бара, у которого нашлись под рукой документы, спас известного актера от жажды.