В 2019 году из-за несоответствия доходов расходам в Свердловской области области уволено девять чиновников

В 2019 г. в связи с утратой доверия из-за несоответствия доходов расходам в Свердловской области области уволено девять чиновников. Об этом заявила старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.

"В законодательстве о противодействии коррупции нет такого понятия, как "ошибка" при представлении сведений о доходах. Ответственность установлена за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо от причины", - отмечает она.

По словам Гурышевой, случаи, когда расходы лиц, занимающих государственные должности, не соответствуют их доходам, органами прокуратуры выявляются регулярно.

Однако, поясняют в прокуратуре, в том случае, если у чиновника есть имущество, стоимость которого превышает сумму, заработанную им за год, то это не всегда свидетельствует о коррупции. "В каждом конкретном случае необходимо разбираться. Напомню, что доход служащего, как в прочем и любого обычного гражданина, порою складывается не только из его заработной платы по основному месту работы, но и от доходов от преподавательской и творческой деятельности, от процентов по вкладам в банках, продажи недвижимого или движимого имущества, получения наследства, в ряде других ситуаций. Нельзя забывать и о том, что согласно ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» чиновник обязан представлять сведения о расходах, а именно о приобретении квартиры, машины, какого-либо иного имущества в том случае, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду", - пояснила старший помощник прокурора.

Что касается депутатов, то там тоже прокуратура разбирается индивидуально в каждом конкретном случае. "К примеру, в прошлом году в одной из муниципальных дум нашей области два депутата в своих справках не указали сведения о доходах, полученных от организаций. А один из депутатов регионального парламента не предоставил сведения о доходах на своего несовершеннолетнего сына. В итоге, у всех у них были досрочно прекращены депутатские полномочия. Таковы требования федерального законодательства, направленного на противодействие коррупции", - пояснила старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.

Прокуратура акцентирует внимание на том, что в законодательстве о противодействии коррупции нет такого понятия, как «ошибка» при представлении сведений о доходах. Ответственность установлена за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо от причины.

"Поэтому, при выявлении несоответствий представленных сведений фактическим данным устанавливается, знал и должен ли был знать служащий или работник о данных обстоятельствах. При определении конкретного вида взыскания (замечание, выговор или увольнение) учитываются характер нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено и др. Что же касается депутатов, то введение дополнительных мер ответственности, кроме как прекращение депутатских полномочий, позволит при определении вида наказания также, как и в ситуации со служащими, исходить из значимости проступка. Напомню, что в настоящее время федеральный законодатель подготовил два законопроекта о внесении соответствующих изменений в ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", - добавила старший помощник прокурора.