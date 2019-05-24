Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об уходе в отставку

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии. Это случится 7 июня.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера, но она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который прибудет в начале июня с государственным визитом в Великобританию.

Как пишет РИА Новости, объявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit. Процесс выборов премьера официально начнется после 7 июня, а до тех пор, пока не будет избран новый глава, Мэй останется временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявляла, что готова уйти в отставку ради Brexit.