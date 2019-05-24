20 Сентября 2020
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Общество В России
смс, телефон, сообщение (2013) | Фото:

Клиенты банков рискуют потерять сбережения из-за СМС с кодами

Сотрудники кредитных организаций стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям сбережений, сообщает "Коммерсант".

Банки используют коды, присылаемые в СМС, для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Причем в финансовых учреждениях утверждают, что в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Но клиенты по привычке полагают, что диктовать код сотруднику банка безопасно, и часто сообщают шифр для подтверждения операции аферистам. Мошенников сложно распознать, так как они совершают звонки с поддельных банковских номеров.

Как сообщалось ранее, в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники правдоподобно имитируют сотрудников Сбербанка, чтобы узнать данные о картах клиентов.

Мошенники сообщают, что по счёту карты клиента, якобы, проведены сомнительные операции, и предлагают либо посетить ближайшее отделение банка, либо для экономии времени отправить СМС на номер 900 [служебный номер Сбербанка] для подтверждения.

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Клиенты банков рискуют потерять сбережения из-за СМС с кодами

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Теги: банки, клиенты, смс-коды



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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 03:06 Мск Банки отказываются от СМС ради экономии

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