Клиенты банков рискуют потерять сбережения из-за СМС с кодами

Сотрудники кредитных организаций стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям сбережений, сообщает "Коммерсант".

Банки используют коды, присылаемые в СМС, для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Причем в финансовых учреждениях утверждают, что в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Но клиенты по привычке полагают, что диктовать код сотруднику банка безопасно, и часто сообщают шифр для подтверждения операции аферистам. Мошенников сложно распознать, так как они совершают звонки с поддельных банковских номеров.

Как сообщалось ранее, в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники правдоподобно имитируют сотрудников Сбербанка, чтобы узнать данные о картах клиентов.

Мошенники сообщают, что по счёту карты клиента, якобы, проведены сомнительные операции, и предлагают либо посетить ближайшее отделение банка, либо для экономии времени отправить СМС на номер 900 [служебный номер Сбербанка] для подтверждения.