20 Сентября 2020
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Общество В России
логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"

24 мая в 21:30 мск Первый канал намерен провести в прямом эфире "Специальный выпуск "Голос. Дети". Ведущим шоу останется Дмитрий Нагиев.

Первый канал заявляет, что выпуск будет "с участием всех финалистов", но ранее певица Алсу, являющаяся мамой конкурсантки Микеллы Абрамовой, заявила: девочка еще не приняла решение о своем участии в этом выпуске. А принуждать ее к участию певица не хочет. При этом Алсу пообещала более развернутый комментарий по скандалу вокруг ее дочки 1 июня – в День защиты детей.

Напомним, победительницей шоу "Голос. Дети" была неожиданно избрана 11-летняя Микелла Абрамова. Ее не было среди фаворитов финала, многие (в том числе и звездные) зрители выразили сомнение в объективности результатов голосования.

Голосование проходило посредством отправки СМС-сообщений. Почти сразу после финала Первый канал объявил о начале проверки, ее наняли проводить компанию Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом.

Между тем, многие справедливо рассудили: даже если накрутки не было, то Микелле явно помогла популярность ее матери, которой нет у родителей других участников. Платно или безвозмездно, но несколько звезд, среди которых был и Филипп Киркоров, разместили на своих страницах в соцсетях призыв голосовать за Микеллу Абрамову.

Но проверка, в итоге, накрутку все-таки выявила. Официально не сообщалось, в пользу какого участника она была, но все и так поняли. Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести специальный эфир, в котором, очевидно, будет выбран новый победитель.

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В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"

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Теги: голос. дети, голосование, первый канал, прямой эфир, победитель, микелла абрамова



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