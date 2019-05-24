Международная федерация хоккея утвердила Петербург местом проведения чемпионата мира-2023

Сегодня конгресс Международной федерации хоккея утвердил место проведения чемпионата мира 2023 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, он пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на официальном сайте ИИХФ, в свою очередь, чемпионат мира-2024 состоится в чешских городах Праге и Остраве. А в 2025 году турнир пройдет в Швеции и Дании.

Стоит отметить, что предстоящий в Петербурге чемпионат мира станет для России восьмым: до этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.

Напомним, нынешний ЧМ проходит в Словакии. Накануне сборная России вышла в полуфинал, где сыграет против команды Финляндии.