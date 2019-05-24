20 Сентября 2020
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скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

В Перми известный учитель физики скончался прямо во время урока

Сегодня утром в Перми умер известный учитель физики Сергей Полянский. Педагог скончался прямо во время урока, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о смерти учителя появилась в социальных сетях. Ее подтвердили в городском департаменте образования.

Трагедия произошла в 10.00. Причины смерти пока неизвестны. Погибшему учителю было 64 года. За время работы в школе он подготовил нескольких призеров международных олимпиад по физике.

В числе учеников Полянского Василий Югов - победитель международной олимпиады по физике в 2017 г.

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В Перми известный учитель физики скончался прямо во время урока

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Теги: учитель физики, смерть, школа №146



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Развитие сюжета:

Ранее 24.09.2019 10:56 Мск Известному учителю физики, который умер во время урока, присвоили звание Почетного жителя Перми

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