Встреча городской власти Екатеринбурга с общественниками: поговорили и разошлись, чтобы собраться снова

Собрание в городской администрации, где власть и активные жители Екатеринбурга пытались в очередной раз прийти к взвешенному решению по поводу места строительства храма святой Екатерины, закончилось ничем.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, ни одного конкретного решения не принято: не удалось договориться даже о форме проведения плебисцита на заданную тему (опрос или референдум), не говоря уже о таких "деталях", как возможные места для строительства собора. Показательно, что инициатором встречи была городская дума во главе с председателем Игорем Володиным, но даже с учётом общественного резонанса темы, из 36 депутатов пришли только 25.

"Впервые мы проводили такую встречу в администрации города, поэтому опыта нет - возникли вопросы к организации мероприятия, - поделился первыми впечатлениями с Накануне.RU председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин. - Конечно, не ожидали, что придёт такое количество жителей нашего города. Добавлю, что решения как такового мы сейчас не приняли".

Спикер представительного органа заявил, что вместе с депутатами и общественниками сформируют очередную рабочую группу, и уже она займётся разработкой конкретики. По словам Володина, в понедельник, 27 мая, на официальном сайте городской власти "Екатеринбург.рф" будет размещена информация о дате первого заседания этой группы.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, опираясь на опрос, проведённый ВЦИОМ, заявил, что в этом вопросе поставлена точка: большинство горожан не хотят видеть на месте сквера религиозное сооружение, следовательно, надо искать иную площадку (епархия и православная общественность с этим не согласились). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, со своей стороны, фактически не согласился с губернатором, предложив не принимать во мнение данные социологов, а исходить из мнения горожан, которые сформулируют свою точку зрения в ходе опроса, который будет готовить дума, мэрия, а проводить горизбирком.

При этом сквер у Драмы, по мнению Высокинского, должен остаться в списке вероятных мест для строительства храма святой Екатерины наряду со сквером рядом со стадионом "Динамо", акваторией городского пруда и территорией возле цирка, где находится недостроенная гостиница "Дели".