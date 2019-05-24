Дима Билан готов в третий раз ехать на "Евровидение"

Дима Билан (37) готов в третий раз защитить честь России на музыкальном конкурсе "Евровидение". Певец полагает, что европейская публика хорошо его примет.

"Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене", - сказал Билан в эфире Love Radio.

Он добавил, что мог бы спеть и с Сергеем Лазаревым, который тоже уже два раза бывал на "Евровидении", но ни разу не победил, в отличие от Билана.

В следующем году оператором "Евровидения" в России будет Первый канал (в этом году – "Россия 1"). Вариант отбора конкурсанта от страны теперь остается на выбор оператора. Раньше проводили национальные голосования, но потом от них отказались.

В 2020 году конкурс, согласно правилам "Евровидения", будет принимать страна-победительница предыдущего конкурса, то есть Нидерланды.