20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Порыв газопровод СРТО - Урал (2019) | Фото: youtube.com, Сергей Р.

В Прикамье начали восстанавливать пострадавший из-за пожара газопровод - предстоит заменить 40 метров

Специалисты приступили к восстановлению пострадавшего из-за разгерметизации и пожара трубопровода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.
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Напомним, в 5.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Диспетчер "Газпром Трансгаз Чайковский" сообщил о падении давления на магистральном газопроводе "СРТО – Урал". Ближайший населённый пункт располагается в 7 км от места аварии.

Последовавший за разгерметизацией пожар потушен. По информации "Газпром Трансгаз Чайковский", на время аварийно-ремонтных работ газ не отключили, его направили по другим магистралям. Восстановление газопровода уже началось – специалистам предстоит заменить 40 м трубы. Диаметр газопровода – 1,4 м. На аварийном участке перекрыли задвижки от Гремячинского ЛПУ до Кунгурского ЛПУ.​

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В Прикамье начали восстанавливать пострадавший из-за пожара газопровод - предстоит заменить 40 метров

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Теги: Газпром трансгаз Чайковский, газопровод, СРТО-Урал, пожар



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