Из-за поломки самолета пассажиры рейса "Курган - Москва" не смогли улететь в столицу

Самолет из Кургана до Москвы авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь в столицу утром 24 мая из-за технических неполадок борта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Самолет должен был подняться в воздух в 4.50 по московскому времени, однако в системе возникли проблемы.

Сейчас вылететь в Москву не могут 140 пассажиров, время вылета перенесли на 14.10 по московскому времени. В Курган уже прибыли специалисты "ЮТэйр" из Тюмени - они будут разбираться в причинах неполадок.