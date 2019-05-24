В Ивановской области группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу

В Ивановской области группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу, по данному факту организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в г. Родники. "Между девочками-подростками произошел конфликт, в ходе которого три девочки избили сверстницу", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео инцидента, которое снимали сами участники, опубликовано в группе региона в соцсетях. На видеозаписи видно, как девушки наносят удары ногами в сторону головы и живота ровесницы. По информации, опубликованной в соцсетях, они требуют от пострадавшей расстаться с парнем, который нравится другой.