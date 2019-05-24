Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева.

Он признан виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК" - дочерних компаний ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этих денежных средств были легализованы.

Ивлев переехал в США в 2004 году и получил там гражданство. Был заочно арестован в РФ в 2012 году.

В 2005 году Таможенная служба не подтвердила информацию о задержании в аэропорту Москвы "Шереметьево-2" супруги и детей адвоката "ЮКОСа".

Перед этим пресс-центр Ходорковского распространил информацию о том, что Екатерина Гурьянова, супруга Павла Ивлева, с детьми задержаны в аэропорту при вылете в Нью-Йорк по подозрению в контрабанде наркотиков.