20 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, прямая линия (2018) | Фото: vk.com/shtabugra

"Каждый получит ответ": на прямую линию с губернатором Югры поступило более 500 вопросов

На прямую линию с губернатором Югры Натальей Комаровой поступило более 500 вопросов. Ожидается, что к 30 мая их количество возрастет в три раза. Ни одно из обращений югорчан не останется без ответа, сообщили Накануне.RU в информационной службе портала "Открытый регион – Югра".

Более 500 вопросов задали югорчане на прямую линию с губернатором. Они касаются жилищного хозяйства, программ переселения, льгот, социального обеспечения, здравоохранения, образования.

Так, жители Сургута поинтересовались, существует ли на территории округа центр, в котором люди могли бы реализовывать и внедрять свои изобретения? Вартовчанин спросил главу региона, почему инвалидам выдают путевки в санатории Югры преимущественно зимой. "Будут ли давать путевки в другие территории с более мягким климатом?" – поинтересовался югорчанин.

Ни один вопрос не останется без ответа, заверили в "Открытом регионе".

Наталья Комарова, прямая линия(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Напомним, что в прошлом году губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. На все 1 тыс. 175 вопросов от жителей округа был дан письменный ответ.

Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится в следующий четверг, 30 мая 2019 г. в 12.00.

Задать вопросы главе региона можно уже сейчас на едином официальном сайте государственных органов Югры. Или позвонить по номеру горячей линии 8-800-101-00-86. Кроме того, свой вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети ВКонтакте.

Трансляция прямой линии будет проходить на телеканале "Югра", портале admhmao.ru, а также в официальной группе правительства Югры.

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"Каждый получит ответ": на прямую линию с губернатором Югры поступило более 500 вопросов

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Теги: прямая линия с губернатором югры, наталья комарова, хмао



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