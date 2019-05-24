20 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
наркоман задержанный Екатеринбург (2016) | Фото: УМВД Екатеринбург

Бывший замначальника уральской колонии, где пытали и насиловали зэков, получил 8,5 лет

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №54 и пятерым заключенным этой же колонии. Их признали виновными в тяжких преступлениях в отношении других зэков.
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Напомним, расследование показало, что в октябре 2015 года тюремщик дал задание одному из зэков "наказать" другого осужденного: в результате над последним было совершено надругательство. Ранее, в декабре 2014 года, четверо "активистов" по поручению администрации колонии стали истязать троих вновь прибывших: людей били, заставляли их в течение длительного времени ходить на корточках "гусиным шагом", стоять в положении "полуприсяд" и мыть пол, не разрешая сгибать ноги.

Как установили следователи, потерпевших по отдельности заводили в душевую, и, удерживая за руки и за ноги, вставляли в рот резиновый шланг, из которого шла холодная вода и выливая ее из ведер на голову. "Активисты" требовали от вновь прибывших беспрекословного подчинения. А когда узнали, что один из новичков на воле был успешным предпринимателем, стали вымогать у него деньги.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по делу было допрошено более 500 свидетелей, проведен ряд очных ставок, судебные медицинские и лингвистическая экспертизы, выемки документов. Общий объем материалов дела составил более 40 томов.

Суд вынес свой приговор: теперь уже бывшему замначальника ИК-54 назначено 8,5 лет в колонии общего режима. Другим подсудимым из числа заключенных назначено от 3 лет 3 месяцев до 6,5 лет лишения свободы. Четверо из них будут отбывать срок в колонии строгого режима, еще один - в колонии особого режима.

Напомним, что в ИК-54 сидел уральский фотограф-убийца Дмитрий Лошагин.

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Бывший замначальника уральской колонии, где пытали и насиловали зэков, получил 8,5 лет

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Теги: колония, пытки, суд, приговор



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