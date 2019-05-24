20 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Текслер поручил сменить начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил сменить начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона порекомендовал первому замруководителя города Наталье Котовой подыскать Александру Шабалину "менее ответственную работу".

"Я городу поручил осуществить смену руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство. Считаю, это правильно", - подчеркнул он.

Глава области устроил разнос Александру Шабалину за содержание дорог в городе. Также Текслера не устроило, что город все еще не заключил контракт на ремонт дорог.

Накануне стало известно, что УФАС в третий раз приостановило проведение аукциона с начальной стоимостью 827 млн рублей. Напомним, речь идет об аукционе на выполнение работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящий момент он приостановлен.

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Текслер поручил сменить начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска

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Теги: Алексей Текслер, Александр Шабалин, управление дорожного хозяйства, Челябинск, УФАС



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