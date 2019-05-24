Пассажирку тюменского автобуса контузило во время поездки

Тюменка пострадала во время поездки в одном из автобусов – из-за поломки транспорта она оказалась контужена, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе областного управления МЧС Накануне.RU рассказали, что в 7.45 утра в автобусе "МАЗ", ехавшем по улице Пермякова, разрушился воздушный ресивер (он используется в автобусах для накачки воздуха для пневматического привода тормозной системы, а также для подкачки колес или открывания дверей). Пострадала пассажирка.

Вызов врачам поступил 7.50, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. Пострадавшую доставили в ОКБ № 2.

"Серьёзные травмы исключены: диагностирована контузия уха и ушиб колена. После оказания всей необходимой медицинской помощи пациентка направлена на амбулаторное наблюдение", - уточнила Малыгина.