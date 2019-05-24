Жители Екатеринбурга одобрили проект застройки участка на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО"

Жители Екатеринбурга согласовали проект застройки участка на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО". Речь идёт о территории в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов и набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего приняли участие 160 человек, 132 человека проголосовали "за", только один человек выступил против. Остальные внесли свои предложения которые будут учтены.

Добавим, что ранее эту территорию зарезервировали для "ЭКСПО-парка", но столица Урала не смогла со второго раза победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025.

По данным ЛСР, запроектированы две станции второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и ЖБИ. Будут построены отдельно стоящие и встроенные детские сады, школы, торговые центры, медицинские учреждения, паркинги. За Срединным кольцом зарезервирована большая площадка для проведения международных мероприятий.